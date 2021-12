„Żaba” przyznawał się, że zabił przyjaciela w mieszkaniu, ale samej zbrodni nie pamiętał. Dostał 10 lat więzienia

43-letni Mariusz F. ps. Żaba na co dzień pracował jako budowlaniec w Danii. Do Krakowa wracał podczas urlopów i wakacji. 27 lutego 2020 r. spotkał się z Jarosławem B. Potem przenieśli się na ul. Teligi do lokum matki Mariusza F., dołączył do nich 42-letni Maciej G.

Co się dalej działo, nie udało się precyzyjnie ustalić. Wiadomo, że Jarosław B. otrzymał dwa ciosy nożem, jeden w plecy, drugi w klatkę piersiową i ostrze uszkodziło serce. Mimo takich obrażeń mężczyzna opuścił mieszkanie i udał się do pobliskiej przychodni zdrowia. Personel medyczny placówki i interesanci zauważyli, że Jarosław B. krwawi. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, ale operacja nie uratowała życia mężczyźnie.

Mariusz F. i Maciej G. też opuścili mieszkanie i zostali zatrzymani dopiero po kilku godzinach. Mariusz F. policjantom przyznał się do dokonania zbrodni. Nie umiał jednak wyjaśnić, skąd się wzięła krew w jego mieszkaniu. Nie pamiętał okoliczności zdarzenia, kłótni, a pytany o Jarosława B. stwierdził, że on po prostu „wyszedł z mieszkania”. Nie kojarzył, by mu zadawał jakieś uderzenia nożem. Dodał, że pokrzywdzony był jego przyjacielem, ma teraz żal za to, co się mu stało.