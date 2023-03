Z Kina Pod Baranami do Wenecji. Jest okazja, by zobaczyć słynny festiwal filmowy na żywo

Zobaczyć czerwony dywan z największymi gwiazdami kina i możliwość zasiadania w jury weneckiego festiwalu to nie lada gratka. Takie marzenie można spełnić, biorąc udział w konkursie ogłoszonym przez Kino Pod Baranami.

- Kino Pod Baranami ponownie zostało poproszone o wytypowanie trzech kandydatów, którzy będą reprezentować krakowskie kino w walce o miejsce w projekcie - informuje Kaja Łuczyńska z Kina Pod Baranami.

Mowa o organizowanym od 2010 roku projekcie sieci kin Europa Cinemas, Parlamentu Europejskiego i Giornate degli Autori - 27 Times Cinema. Jego uczestnicy biorą udział w Festiwalu Filmowym w Wenecji - jednej z najsłynniejszych imprez świata filmu. Ponadto, będąc częścią Jury konkursu Giornate degli Autori, przyznają własną nagrodę prezentowanym filmom.

Właśnie jest okazja, by dołączyć do projektu. Wystarczy spełnić kilka warunków: mieć 18-25 lat i posiadać polskie obywatelstwo - to na początek.