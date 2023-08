Wystawa „Plakat przeciw wojnie” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie od 25 sierpnia

Na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zaprezentowane zostanie na niej 50 plakatów autorów z Ukrainy, Polski, Słowacji, Litwy, Niemiec, Armenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. Będą to prace twórców już uznanych, ale też młodych, wyróżniających się dojrzałością artystyczną. Kuratorami wystawy „Plakat przeciw wojnie” są Olha Lukovska i Wojciech Pukocz. Honorowy patronat nad wystawą MCK objął Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.

"Plakaty antywojenne nie tylko potępiają agresję, lecz także poruszają bolesne kwestie społeczne, odzwierciedlają skomplikowane interakcje człowieka ze światem, stanowią również dowód ukraińskiego patriotyzmu. Temat wystawy stał się po 24 lutego 2022 roku jednym z najistotniejszych zagadnień we współczesnym świecie" - tłumaczą organizatorzy.

- Plakat jest rodzajem krzyku i skondensowanej emocji. Sięgnęli po niego artyści, którzy niekoniecznie są plakacistami na co dzień. To malarze i ilustratorzy, ale też projektanci. Nie ma jednak lepszego medium niż plakat, aby wyrazić swoją niezgodę na agresji Rosji na Ukrainę i swoją solidarność z Ukrainą. Dlatego cieszę się, że ten głos, czy nawet krzyk, rozlega się w wizualnej formie z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. I to w Dzień Niepodległości Ukrainy - mówi Łukasz Galusek, dyrektor MCK ds. programowych.