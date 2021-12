Wyspiański wreszcie ze swoim muzeum w Krakowie! 200 prac artysty przy placu Sikorskiego 6

Od lat zapowiadane w Krakowie muzeum, które ma być stworzone z myślą o Wyspiańskim, to wciąż mglista przyszłość, priorytetem MNK w najbliższych latach jest Cracovia i remont Gmachu Głównego. Póki co prace autora „Wesela” będą prezentowane przy placu Sikorskiego 6. Na trzech poziomach, powstałego tam Muzeum Wyspiańskiego, znalazło się 200 prac artysty.

- Zmieściliśmy Wyspiańskiego w budynku, którego pomieszczenia są mniejsze niż wielkie sale muzealne, dzięki czemu wydobywamy inne wartości jego twórczości, co widać zwłaszcza w przestrzeniach poświęconych jego twórczości graficznej czy portretom, wizerunkom Krakowa, gdzie widzimy, że Wyspiański znakomicie wygląda w kameralnych wnętrzach. To model muzeum-domu artysty, gdzie jesteśmy bliżej twórcy niż w wielkich przestrzeniach galeryjnych – mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. - Chcieliśmy pokazać w tej przestrzeni także to w jak wielu mediach Wyspiański się wypowiadał.