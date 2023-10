Wypadki na zakopiance i A4. Uwaga, utrudnienia i ciężkie warunki na drogach. Jest ślisko i mokro. Dachowanie na autostradzie (BCA)

W deszczową niedzielę, 22 października na drogach pod Krakowem mnożą się kolizje, wypadki, dachowania. Na mokrych, śliskich drogach jest niebezpiecznie, niektóre pojazdy lądują w rowach lub dachują, dochodzi do wypadków i kolizji. Na zakopiance w powiecie myślenickim auto wpadło w bariery, na autostradzie A4 dachowało, na drodze krajowej 47 wpadło do rowu, a na lokalnych drogach w powiecie krakowskim dochodzi do kolizji.