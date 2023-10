Wyniki plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2023

Miejsce pierwsze w plebiscycie na Boomerskie Słowo Roku 2023

Zdecydowanym zwycięzcą w tym roku okazał się zwrot:

„Proszę ja ciebie” – ta pozycja zwyciężyła i zebrała aż 14,4% głosów. Zwrot rzeczywiście bardzo często wykorzystywany i mówiący o tym, że osoba używająca na pewno nie należy do młodzieży, a nawet jeśli, to wykorzystuje ten zwrot najpewniej prześmiewczo. "Tylko wiecie, najgorsze jest to, że jak się z czegoś śmiejemy i zaczynamy tego używać w sposób prześmiewczy, to w końcu — no właśnie — zaczynamy tego po prostu używać. W którymś momencie „smacznej kawusi” zmienia się z żartu w rzeczywiste życzenia i nawet nie wiadomo, kiedy to się dzieje!" - komentują organizatorzy akcji.