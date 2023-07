Wybory 2023. Politycy małopolskiej Platformy Obywatelskiej zaczęli kampanię. Chcą walczyć ze smogiem, a także wybudować Sądeczankę

- Hasło to "Złap oddech Małopolsko" - poinformowali. Politycy PO tłumaczyli, że należy go rozumieć dwojako. Po pierwsze: opozycja chce odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi już drugą kadencję. Po drugie: chodzi o dalszą walkę ze szkodliwym dla zdrowia i życia ludzi smogiem. Bój o czyste powietrze będzie jednym z priorytetów PO, gdy dojdzie do władzy.