Wybory 2023. Otrzymamy trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu i w ogólnopolskim referendum

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego dnia zaplanowano również referendum.

Adres komisji wyborczej - czyli miejsce, do którego należy się udać w dniu głosowania - można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Wyszukiwarka na stronie Państwowej Komisji Wyborczej daje możliwość sprawdzenia wszystkich adresów obwodowych komisji wyborczych w kraju - wystarczy wpisać nazwę np. konkretnego miasta lub skorzystać z mapki, a pod spodem pojawi się lista wszystkich komisji funkcjonujących w jego obrębie. Może to być przydatne zwłaszcza dla osób, które będą głosować w innym mieście, niż na co dzień mieszkają.

Będą trzy karty do głosowania w różnych kolorach

Każda osoba znajdująca się w spisie wyborców po zgłoszeniu się do odpowiedniej komisji otrzyma trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu i w ogólnopolskim referendum. Karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu opatrzone muszą być pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej, a także odciskiem Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie do głosowania w referendum powinna znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz odcisk Państwowej Komisji Wyborczej.

Zasady i sposób głosowania w wyborach parlamentarnych określa szczegółowo Kodeks wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza wydała dodatkowo w dniu 6 października 2023 roku komunikat przybliżający zasady głosowania w nadchodzących wyborach. Zgodnie z treścią wydanego komunikatu karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle. Każda z list ma w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Może też mieć znak graficzny komitetu. Aby oddać głos, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chcemy głosować. Należy postawić znak 'X' w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawimy znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawimy go wcale – głos będzie nieważny.

Z kolei nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata na senatora będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego, a obok może być znak graficzny komitetu. Aby oddać głos, na kandydata którego chcemy zagłosować, należy postawić znak 'X' wyłącznie w kratce przy nazwisku tego kandydata. Oddany głos będzie nieważny, jeśli postawimy znak "X" w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo nie postawimy go wcale.

Odnosząc się do kwestii referendum należy zaznaczyć, iż na karcie do głosowania w referendum będą znajdować się cztery pytania na białym tle, na które należy odpowiedzieć poprzez postawienie przy każdym z nich znaku „X” przy odpowiedzi TAK lub NIE. W przypadku, gdy w odpowiedzi na dane pytanie postawimy znak „X” w obu kratkach albo nie postawimy go wcale, udzielona odpowiedź (lub jej brak) na to pytanie będzie nieważna.

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny