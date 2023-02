Wybierz się na Walentynki na "Casablancę". Specjalny pokaz legendarnego melodramatu 14 lutego w kinie Agrafka

Rok 1942. Casablanca w należącym wówczas do Francji Maroku. Właściciel nocnego klubu Rick Blaine spotyka swoją dawną miłość Ilsę, która okazuje się żoną działacza czeskiego ruchu oporu Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają. Blaine staje przed pokusą wydania męża swej dawnej miłości Niemcom. To sprawiłoby, że mógłby ją ponownie zdobyć. Czy wygra honor czy namiętność?

Film zrealizowany jest na motywach sztuki "Everybody Comes to Rick's" autorstwa Murraya Burnetta i Joan Alison w 1942 roku. Główne role zagrali w nim słynni aktorzy swoich czasów - Humhrey Bogart i Ingrid Bergman. "Casablancę" wyreżyserował MIchael Curtiz. Film rozsławił piosenkę "As Time Goes By" w wykonaniu Dooleya Wilsona. Na uroczystości rozdania Oscarów w 1944 roku obraz zdobył trzy nagrody: najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza reżyseria i najlepszy film.