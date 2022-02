Wstęp do Ojcowskiego Parku Narodowego będzie płatny? Radni PO przeciwni. "Opłaty ograniczą dostęp dla najuboższych rodzin"

Radni miejscy Platformy Obywatelskiej nie zgadzają się na wprowadzenie opłaty za wstęp do sąsiednich Parków Narodowych m.in. dla mieszkańców Krakowa oraz Warszawy. - Ma się nimi zająć nowa jednostka "Polskie Parki Narodowe". Czyli będą nowe koszty na jednostkę, a środki od mieszkańców Krakowa będą szły w zupełnie inne miejsca kraju - przekonuje radny Łukasz Sęk. Rozumie, że utrzymanie parku kosztuje. - Jednak rząd chce, żeby mieszkańcy Krakowa płacili opłaty za wstęp do ogólnopolskiej puli, na rzecz nowej jednostki. Te środki potem będą wydane nie wiadomo gdzie i na co - nie kryje oburzenia radny miejski Platformy.