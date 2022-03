Wojna na Ukrainie. Żytomierz zrujnowany po ataku rakietowym [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Rosjanie podchodzą pod Żytomierz - miasto położone na południowych zachód od Kijowa. Możliwe, że będą chcieli je zająć wraz z zaciskaniem pierścienia wokół stolicy Ukrainy. Na razie bombardują miasto, obiekty wojskowe i cywilne. Uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital. Zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dziecko. Domy obracają się w ruinę. Mieszkańcy mimo to szykują się do obrony. Ćwiczą walkę z użyciem koktajli Molotowa.