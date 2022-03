"Legion Polski" na Ukrainie. Adam Słomka: Organizujemy pomoc i szkolimy się, żeby ruszyć na front [ZDJĘCIA]

Polacy, którzy pojechali do Lwowa, pomagają m.in. w ramach wolontariatu na dworcu w Lwowie.

- Codziennie przewija się tam 15 tys. ludzi, robimy dla nich napoje i kanapki. Poznaliśmy polskiego proboszcza, który przyjął do swojej parafii kilkuset Polaków. Teraz organizujemy autokary, którymi zostaną oni przewiezieni do Polski - mówi Adam Słomka.

Część osób szkoli się, żeby pomóc ukraińskiemu wojsku w okolicach Lwowa. - Szkolą nas Polacy i Ukraińcy. Uczymy się m.in. obsługi broni - dodaje Adam Słomka.

Wymarsz "Legionu" z Krakowa na początku marca uprzedzony był niewielką uroczystością, na której zjawił się kapłan, by błogosławić wyruszających. Wymarsz poprzedziły wystąpienia. Następnie uczestnicy udali się na stację kolejową, skąd odjechali do Przemyśla, gdzie przesiadali się do bezpośredniego pociągu na Ukrainę, a tam grupę odebrała ukraińska armia.