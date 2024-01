Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Łabędź

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. To tylko część wymogów, które zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. W piątek, 12 grudnia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko. Wszyscy zainteresowani mają 14 dni na złożenie swoich ofert.