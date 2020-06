Wojciech Waglewski wznawia swoją jedyną płytę solową. Ale uzupełnioną nowym koncertem

- Zacząłem wtedy pracować nad nagraniami dziecięcego projektu Małe WuWu. Było z tymi maluchami sporo zamieszania. Nudziło mi się więc trochę i przypomniałem sobie, że mam kilka bardziej intymnych kompozycji, które nie pasowały ani do Małego WuWu, ani do dużego Voo Voo. Dlatego postanowiłem nagrać pierwszą solową płytę. Sam zarejestrowałem większość partii i powstała kolekcja piosenek, które zadedykowałem mojej żonie Grażynie. Zdążyliśmy z premierą płyty na jej urodziny. Wysłuchała jej do końca, więc dała radę – śmieje się Wojciech Waglewski.

Dzięki pracującemu w radiowej Trójce dziennikarzowi Janowi Chojnackiemu, piosenki te trafiły na płytę „Waglewski Gra-żonie”, która ukazała się w 1991 roku. Album spodobał się – i Waglewski często potem sięgał po znajdujące się na nim piosenki podczas występów. Po niemal trzydziestu latach od tamtego wydarzenia Chojnacki wpadł na pomysł, aby lider Voo Voo ponownie zagrał tamte kompozycje

– tym razem podczas koncertu transmitowanego „na żywo” przez Trójkę.

- Spodobał mi się ten pomysł, bo pomyślałem, że to fajna okazja, żeby zagrać z muzykami, z którymi nie mam możliwości współpracować na co dzień. Podeszliśmy więc do tego bardzo relaksacyjnie. Nowe wersje tamtych utworów też są dosyć intymne, choć było na tym koncercie trochę szaleństw. Radiowa transmisja była dosyć szeroko słuchana i zebrała dobre recenzje. Dlatego postanowiliśmy to wydać na płycie – tłumaczy Wojciech Waglewski.