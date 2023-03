Wojciech Powaga z zespołu Myslovitz: Nigdy nie szliśmy za modą, tylko zawsze robiliśmy swoje

- Myslovitz działa bez przerw już 30 lat. Czy gdybyś mógł wrócić do 1992 roku, wybrałbyś ponownie tę samą drogę życiową?

- Bezdyskusyjnie. Kiedy kończyłem studia, zacząłem praktykę w Biurze Dyrekcji Krajowych Autostrad. Na koniec zostałem wezwany przez szefa, który mówi: „Panie Wojtku, widzę, że pan dobrze pracuje, proponuję więc panu pracę na pełen etat”. W tym samym czasie Myslovitz wydał „żółtą” płytę i mieliśmy przebój „Peggy Brown”. Wszystko zaczynało hulać. Poczułem się więc jak na rozdrożu. „Bardzo dziękuję panie dyrektorze, ale rezygnuję” – powiedziałem. I dzisiaj zrobiłbym to samo.

- Jakie były największe wzloty i upadki w historii Myslovitz?

- Upadkiem jest to, że ostatnio stawki za koncerty bardzo się obniżyły. (śmiech) A tak na serio: pewnie myślisz o naszym rozstaniu z Arturem Rojkiem. Ale to nie był żaden upadek. Powiedzieliśmy sobie po prostu: „Rojas, ty rób swoją karierę solową, a my działamy dalej”. To była duża zmiana, która kosztowała nas dużo wysiłku, ale ją przetrwaliśmy.