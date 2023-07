Wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie - oaza dla dzieci w gorące dni! Idealne miejsce na wakacyjny relaks

Upały w Krakowie. Warto się schłodzić w zimnej wodzie

Do Krakowa dotarły pierwsze upały tego lata. Świeci słońce, na niebie nie widać ani jednej chmurki i jest naprawdę gorąco. W takich warunkach wodny plac zabaw w Parku Jordana to raj dla dzieci. Zlokalizowany przy samych błoniach, oferuje liczne atrakcje. Baseny, brodziki i fontanny wodne zapewniają chwilę ochłody i możliwość bezpiecznych zabaw w wodzie.

W Parku Jordana nie będziecie się nudzić

Park Jordana to jednak nie tylko wodny plac zabaw. Znajdziemy w nim urokliwe alejki w cieniu drzew i ławeczki, na których można usiąść i odpocząć. To także łąki idealne na piknik i zabawy na świeżym powietrzu. Znajdziemy tam także piaszczyste place zabaw, ścianki wspinaczkowe i boiska. To świetne miejsce na letni odpoczynek w centrum miasta!