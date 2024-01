Wniosek o Order Orła Białego dla śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

– Zmarły niedawno Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski to osoba zasłużona w znamienitej działalności publicznej, charytatywnej i społecznej, a także działalności opozycyjnej. To człowiek, który swoje życiowe decyzje zawsze podejmował, mając na względzie służbę drugiemu człowiekowi. Był też wiernym kustoszem pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Dotychczas został już odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Zdecydowałem, że w uznaniu takiej postawy i pięknego świadectwa zawnioskuję do Pana Prezydenta RP o przyznanie Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu pośmiertnie Orderu Orła Białego. Byłoby to należne zwieńczenie życiowej drogi Zmarłego. Dodam, że kwestię tę moi przedstawiciele omawiali ze współpracownikami oraz najbliższą rodziną Zmarłego. Złożony wniosek jest głosem najbliższego Księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu środowiska, zgodnym także z wolą Rodziny – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.