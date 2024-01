Modlitewne pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach. "Tadziu, Tobie obiecuję, będziemy dbali o to miejsce"

Podczas kazania przyjaciel Kapłana wspominał zasługi Ks. Isakowicza-Zaleskiego, jego działalność na wielu polach, podziwiał jego umiejętności organizacyjne, ogromną Fundację, rzesze "zaopiekowanych" osób niepełnosprawnych. Wspominał wspólny czas w seminarium, w którym ks. Tadeusz był osobą nietuzinkową.

- Potem Tadeusz, jako kleryk był powołany do wojska. On zdecydowanie nie był dobrym "materiałem" na socjalistycznego wojaka. Gdy kończył służbę, ponoć jego przełożeni wojskowi przestrzegali przełożonych kościelnych, że to jest "dusza rogata i charakterna" i mogą jeszcze być z nim kłopoty. No i w pewnym sensie te kłopoty były - mówił ks. Henryk Zątek.