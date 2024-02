Zmarł ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie

Ksiądz prałat Andrzej Waksmański urodził się w Trybszu na polskim Spiszu 1 grudnia 1941 roku, w bardzo religijnej rodzinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu w 1958 roku i wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Po 6-letnich studiach teologicznych został wyświęcony na kapłana w katedrze wawelskiej w 1964 roku. Od 1991 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Szczepana w Krakowie - przez 21 lat, aż do 2012 roku. Następnie pomagał w parafii w duszpasterstwie jako kapłan emeryt.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 22 lutego. O godz. 11 zostanie odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana w Krakowie, a następnie, o godz. 15, msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu. Po niej nastąpią obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Parafia św. Szczepana organizuje przejazd autokarem na pogrzeb śp. ks. Waksmańskiego. Autokar pojedzie spod kościoła św. Szczepana do Trybsza i z powrotem po uroczystościach. Chętni, by nim pojechać, proszeni są o zapisywanie się w zakrystii parafii do środy (20 lutego) włącznie.