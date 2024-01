Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wspólnego kandydata Koalicji 15 października na prezydenta Krakowa i sugeruje Ireneusza Rasia

- Uważam, że w największych ośrodkach, miastach potrzebni są wspólni kandydaci. Mam apel do wszystkich partii tworzących Koalicję 15 Października spróbujmy wyłonić wspólnego kandydata. Bardzo dobrze byłoby gdyby doszło do takiej sytuacji w Krakowie. Jesteśmy z posłem Ireneuszem Rasiem zainteresowani tą sprawą. Uczestniczymy w wielu rozmowach. Jest już tam kilku potencjalnych kandydatów, którzy się zgłosili. Myślę, że na końcu ta liczba będzie mniejsza, bo to daje szansę na sukces - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.