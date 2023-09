Wkrótce premiera filmu dokumentalnego Amazona o Jakubie Błaszczykowskim, kapitanie Wisły Kraków i reprezentacji Polski

Film o Jakubie Błaszczykowskim w Amazon Prime

– To już nasza trzecia produkcja w ramach Papaya Originals - mówi Kacper Sawicki. - Obraliśmy bardzo ciekawy, ale i wymagający kierunek. Produkcja dokumentów o wybitnych osobowościach, w tym wypadku sportowcach to niełatwe, ale za to satysfakcjonujące zadanie. Kuba Błaszczykowski to postać, której historia jest wzorem dla wielu ludzi, nie tylko sportowców. To będzie opowieść nie tylko o futbolu, lecz także o ludzkim dążeniu do realizacji marzeń i pokonywaniu przeciwności losu. Wierzymy, że nowy dokument powtórzy sukces poprzedniego. Mamy ku temu wszystkie niezbędne narzędzia: doświadczenie i warsztat, oryginalny koncept, dobrą historię oraz najlepszych partnerów.