Wisła Kraków. Nowy trener „Białej Gwiazdy” Albert Rude zaprezentowany

Rude przedstawił prezes Jarosław Królewski, który powiedział m.in.: - Myślę, że na temat wyboru tego trenera napisano już wiele. Bardzo cieszę się, że mam ze sobą Alberta. Jak państwo poznali jego profil, to wiedzą, że jest zbieżny z tym jak postrzegamy wizję klubu jeśli chodzi w szczególności o aspekty wiedzy. Osobiście wierze, że to będzie projekt dłuższy niż pół roku i zakończy się oczywiście awansem do ekstraklasy,. Mamy jeszcze Puchar Polski, w którym jesteśmy „czarnym koniem”. Przed nami jednak przede wszystkim ogrom pracy, czego trener jest świadomy.

Albert Rude odpowiadał bardzo szczegółowo na wszystkie kwestie. Przyznał, że chce czerpać ze sztabu, jaki ma w Krakowie, uczyć się polskiej piłki realiów od polskich asystentów w tym przede wszystkim Mariusza Jopa. O tym ostatnim Rude mówi - Bardzo się cieszę, że Mariusz Jop, któremu tak świetnie poszło w ostatnich trzech meczach, będzie w moim sztabie. Cieszę się, że zgodził się zostać moim asystentem. Wykonuje bardzo dobrą pracę, zna ligę, co będzie dla mnie bardzo pomocne.