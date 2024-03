Kontrowersje wokół filmu o legendarnym piłkarzu Wisły Kraków Jakubie Błaszczykowskim. Zbigniew Boniek zabrał głos

- Nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy - mówi w najnowszym filmie Robert Lewandowski. - To było parę takich drobnych rzeczy, które jednak składały się na całość - dopowiada Kuba Błaszczykowski.

Mało kto się spodziewał, że po premierze filmu dojdzie do jeszcze większych kontrowersji. Wszystko przez nieobecność w dokumencie osoby Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN odmówił udzielenia wywiadu, co wytknął mu Jakub Błaszczykowski w programie Mateusza Borka "Przesłuchanie" w Kanale Sportowym.

- Otrzymałem informację, że prezes się nie zgodził. Nie mam zwyczaju wykonywania telefonu w takim momencie i nakłaniania, jeśli ktoś nie ma ochoty. Uważam, że to OK i trzeba to uszanować. Ważne jednak było, by każdy miał szansę się wypowiedzieć - stwierdził.

Okazało się jednak, że sprawa nie jest czarno-biała. Boniek wkrótce potem ujawnił treść pierwszego sms-a, jakiego otrzymał od producentki programu, tłumacząc się, że nie było w nim mowy o tym, że prośba o wywiad ma związek z filmem poświęconym Błaszczykowskiemu. A gdy po kolejnych sms-ach dowiedział się nieco więcej, to i tak odmówił. Teraz wyjaśnia, że z całą pewnością by się zgodził na udział w produkcji, gdyby osobiście poprosił go o to były piłkarz Wisły Kraków.