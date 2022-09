Wisłę Kraków każdy punkt w ekstraklasie kosztował milion. Cracovię prawie połowę mniej [RAPORT DELOITTE] Krzysztof Kawa

Pieniądze nie grają – aż nadto dobrze wiedzą to od wiosny tego roku w Wiśle Kraków. Najnowszy raport Deloitte, prezentujący wyniki finansowe piłkarskich spółek w sezonie ekstraklasy 2021/2022, unaocznia, jak bardzo przychody „Białej Gwiazdy” rozminęły się z jej aspiracjami. Co innego Cracovia – jej pozycja w rankingu jest adekwatna do miejsca zajętego w rozgrywkach na boisku.