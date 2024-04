Wisła Kraków pokazała kulisy meczu w Płocku z „Nafciarzami”

Dla Wisły Kraków był to w jakimś sensie historyczny mecz, bo choć w Płocku grała wiele razy wcześniej, to pierwszy raz wystąpiła na w pełni oddanym nowym i nowoczesnym stadionie. Był to też wyjątkowy mecz dla Igora Łasickiego, który w ekipie „Nafciarzy” spędził dwa sezony, jeszcze w ekstraklasie. I on też wspomina w materiale Wisły Kraków tamten czas.