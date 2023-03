Wiosenne wycieczki w Tatry. TOP 10 łatwych i przyjemnych tras dla rodzin z dziećmi. Tam miło spędzicie czas i nie zmęczycie się za bardzo Aurelia Lupa

Gdzie zdecydowanie należy wyjść, przyjeżdżając na krótki weekendowy wypad do Zakopanego? Zastanawiasz się, co zrobić z wolnym czasem, by nie spędzić go tylko na spacerowaniu po deptaku pod Giewontem lub, co gorsza, objadaniu się i zasypianiu przed telewizorem? Nie zmarnuj wolnego czasu. Warto ruszyć na krótki spacer, który zapewni nam niezapomniane wrażenia estetyczne. A gdzie, jak nie w góry! Zobaczcie TOP 10 łatwych i przyjemnych tras w Tatrach i z widokiem na góry! Zapewniamy, że będziecie zachwyceni!