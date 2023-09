Wilki znów podchodzą do gospodarstw. Jednej nocy w Sękowej zagryzły dziewięć kóz. Leśnicy mówią, że to była szkoła polowania

Kozie cmentarzysko to sprawka wilków

Myśliwi z zamontowanych w lesie pułapek wiedzą, którędy poruszają się te dzikie, chronione zwierzęta. Niestety coraz częściej obserwują, że schodzą one do domostw, do wsi.

Pies, koza, owca to łatwy łup

- Wilk szuka łatwego łupu, a nim są na pewno zwierzęta hodowlane - mówi Mariusz Bugno. - Jak po sznurku za zapachem wilk przyjdzie też do gospodarstwa za psem, którego nieroztropny właściciel wypuścił podczas spaceru w lesie, żeby sobie pobiegał. Stąd tyle przypadków zagryzień przez wilki właśnie tych zwierząt domowych - tłumaczy.

Gmina Sękowa to teren Nadleśnictwa Gorlice, gdzie żyje około trzech wilczych rodzin, w każdej po pięć, siedem, ale maksymalnie do dziewięciu osobników. W sumie to maksymalnie 27 wilków na bardzo rozległym terenie, bo sięgającym od granicy państwa aż do Bobowej.