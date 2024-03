Nowe domy dla lwów azjatyckich: Wymiana między ogrodami zoologicznymi w Krakowie i Ostrawie otwiera nowe możliwości reprodukcji Redakcja Kraków

Zoo w Krakowie przyjęło nowego mieszkańca, samca lwa azjatyckiego o imieniu Yaro, dzięki wymianie z ogrodem zoologicznym w Ostrawie. Starszy samiec, który dotychczas był lokatorem krakowskiego zoo, przeniósł się do Czech. Wymiana ma na celu optymalizację warunków reprodukcyjnych, ponieważ młodszy samiec z Ostrawy był zdominowany przez samicę, przez co nie doszłoby do zbliżenia - tłumaczy krakowskie Zoo.