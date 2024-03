Wielki Czwartek w Krakowie. Mandatum w katedrze na Wawelu, czyli uroczysta msza święta z obrzędem umywania nóg

Obrzęd umywania nóg

Wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg czyli mandatum, czasami nazywany też pedilavium odbywa się tylko raz w roku. Cała wieczorna Liturgia w Wielki Czwartek kieruje nasze myśli do Wieczernika, gdzie Jezus wraz z Apostołami spożył Wieczerzę Paschalną, ostatnią przed swą męką i śmiercią.

Obrzęd swą nazwę wziął od antyfony przypominającej o Chrystusowym poleceniu, której śpiew towarzyszył obmyciu stóp – po łacinie mandatum oznacza właśnie przykazanie, rozkaz: „mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos” (Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem). To symboliczne oczyszczenie stóp, mających kontakt ze światem. Symboliczne stopy mają kontakt z tym co brudne i grzeszne, tak jak stopy apostołów ubrane w sandały, miały kontakt z pyłem i kurzem po całej Ziemi Świętej.