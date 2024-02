Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko i jego team. "Atmosfera w sztabie TOP". Poznajcie ludzi "Peszkina"

Rafał Jędrszczyk - zgodnie z klubową terminologią asystent trenera, my powiedzielibyśmy - II trener, bo to chyba lepiej określa jego rolę. 45-latek, były piłkarz pierwszoligowy, ma największe doświadczenie trenerskie w całym sztabie, zanim w 2020 roku przyszedł do Wieczystej był pierwszym trenerem drużyn czwartoligowych. Przy Chałupnika od początku jako asystent w sztabach kolejnych szkoleniowców, w krótkich okresach bezkrólewia to on tymczasowo prowadził zespół.

Adrian Frańczak - rozegrał grubo ponad dwieście meczów w I lidze, do Wieczystej trafił - z GKS-u Katowice - jako piłkarz w 2019 roku. Jako kolega z boiska wywalczył razem z Peszką awans do IV i III ligi. Jesienią działał już w pionie sportowym klubu, grając jeszcze w zespole rezerw. A na początku tego roku wszedł do sztabu I drużyny, jako asystent trenera.