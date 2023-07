"Widzimy się wieczorem" - Nosowska zaprasza na koncertową premierę płyty "Degrengolada" 14 grudnia w ICE Kraków

- „Degrengolada” w założeniu mogłaby stanowić inspirację do podjęcia indywidualnego wysiłku, by zejść do fundamentu istnienia i metodycznie sprawdzić każdą z wielu warstw, które ponoć składają się na nasz obraz. Po to, by zostawić jedynie prawdę oraz esencję, które dowodzą naszej niezwykłości. Właściwie to, co chciałabym przekazać słuchaczowi zawiera się w jednym zdaniu: Jesteś gigantem, nie pochylaj głowy, nie dawaj się prowadzić, czuj, żyj i obudź się do prawdy. Już czas - mówi o nowym materiale Nosowska.