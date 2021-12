Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa nękał radną komentarzami o zabarwieniu seksualnym. "Nie mam już siły do tego wracać"

Do incydentu doszło w piątek, 3 grudnia podczas oficjalnego spotkania przedstawicieli rady miasta Krakowa z członkami delegacji ze Lwowa. W uroczystej kolacji uczestniczył również ukraiński konsul. Rada miasta była reprezentowana przez Sławomira Pietrzyka, wiceprzewodniczącego rady miasta i wieloletniego radnego klubu prezydenckiego "Przyjazny Kraków". Była tam również radna Alicja Szczepańska, która dwa miesiące temu dołączyła do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Szczepańska od listopada 2020 roku nie przynależała do żadnego klubu. Wówczas pożegnała się z Krakowem dla Mieszkańców Łukasza Gibały, z którego listy wywalczyła mandat.