Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie odpowiada na zarzuty sędziów, którzy domagają się jej odwołania

Apel do ministra

180 sędziów z Krakowa w apelu do ministra zarzuca swoim szefom z Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, że swoje awanse zawdzięczają powiązaniom z władzą PiS, że nie reprezentują sędziów i nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Zarzuty niepotwierdzone argumentami?

Dalej sędzia pisze, że zarzuty sformułowane pod jej adresem, zawarte w apelu sędziów, nie są prawdziwe, zawierają szkalującą ją, niepotwierdzoną konkretnymi argumentami i dowodami treść, iż wraz z innymi prezesami, podpisując listy poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku, wzięła udział w demontażu konstytucyjnie gwarantowanej niezależności sędziów i ich odrębności.

Listę poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia podkreśla, że "nieprawdą jest bym została powołania na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dlatego, że podpisałam listę poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa dla Dagmary Pawełczyk - Woickiej. Listę tę podpisałam już po objęciu stanowiska wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Ustosunkowując się do kolejnych zarzutów apelu, nigdy jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, czy Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie podejmowałam działań szykanujących sędziów. Wręcz przeciwnie, podejmowałam czynności, których celem było zniwelowanie trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się sędziowie. Jednym z przykładów jest moje stanowcze stanowisko, sprzeciwiające się planowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości połączeniu dwóch karnych Wydziałów III i VI Sądu Okręgowego w Krakowie, skutkiem czego jeden z przewodniczących tych Wydziałów - obecny Wiceminister Sprawiedliwości straciłby stanowisko funkcyjne, do czego na skutek m.in. mojej interwencji, nie doszło. Między innymi wspierałam również dwóch sędziów karnistów w prowadzonym przeciwko nim postępowaniu dyscyplinarnym, a którymi środowisko sędziowie z racji faktu, iż stawiane im bezpodstawne zarzuty nie miały podłoża politycznego, nie specjalnie interesowało się.