Weekend w Krakowie. Targi Książki, Synestezje, Ogród Świateł. Najciekawsze wydarzenia weekendu 27 do 29 października

Weekend w Krakowie - tak zakończy się październik!

W Krakowie czeka Was bowiem masa atrakcji, obejmujących różne obszary - od muzycznych, przez teatralne aż po literackie. Przekonajcie się sami, co dla Was najlepsze.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2023 to wielkie święto czytelników i autorów. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy…

