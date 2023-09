W Wenecji trwa Europejski Szczyt Dziedzictwa Kulturowego 2023. O konserwacji ołtarza dłuta Wita Stwosza opowiedział ks. inf. Dariusz Raś

Kraków reprezentowany w Wenecji

Uroczyste wręczenie Europejskiej Nagrody Dziedzictwa

Europejskie Nagrody Dziedzictwa są przyznawane przez Europa Nostra za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie w pięciu kategoriach głównych. Ołtarz Wita Stwosza został wyróżniony w kategorii „konserwacja”.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović zaznaczyła: - Zarówno ołtarz jak i jego drobiazgowa konserwacja stanowią wspólne świadectwo opowieści o Europie i jej historii. Wit Stwosz, z niemiecka Veit Stoss, uznany mistrz norymberski przybył do Krakowa, po to by stworzyć arcydzieło w końcu XVI wieku. Stało się ono jednym z najważniejszych przykładów sztuki średniowiecznej na naszym kontynencie- mówiła.

Zwróciła również uwagę na fakt, iż przy konserwacji pracowali zarówno eksperci z Polski, z Europy i spoza niej, po to, aby przywrócić ołtarzowi jego piękno: - Badania i wymiana myśli pozwoliły by ten wyjątkowy projekt dał nam wiele nowych odkryć, co jeszcze raz pokazuje jak ważne jest to, abyśmy w całej Europie mogli współpracować, po to by lepiej chronić dziedzictwo, które jest naszym wspólnym dziedzictwem — stwierdziła Sekretarz Generalna. Na koniec zaznaczyła także, że to dzieło sztuki zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach i umysłach wszystkich w Krakowie.