W wakacje pojedziemy kolejnym odcinkiem trasy S7 na północ od Krakowa. Coraz bliżej oddanie całości ekspresówki

Dodatnie temperatury w lutym pomagają drogowcom w postępach przy jednej z największych inwestycji drogowych na granicy miasta. We wschodniej części Krakowa powstała już część ogromnej estakady przy…

Wschodnia obwodnica Miechowa

Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice pozwoli na ominięcie miasta od wschodu i południa. Teraz, po oddaniu do ruchu we wrześniu odcinka od Moczydła do węzła Miechów, kierowcy muszą zjechać z ekspresówki i przejechać na drogę krajową nr 7 północną obwodnicą Miechowa DW783. Nowa S7 nie łączy się bowiem bezpośrednio z dotychczasową DK7.