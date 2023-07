W stawie Dąbskim w Krakowie trwa odłów raków luizjańskich. Zagrażają naszym rodzimym gatunkom

Rak luizjański (Procambarus clarkii) to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, ceniony w akwarystyce na całym świecie ze względu na liczne odmiany barwne.

"W środowisku przyrodniczym rak luizjański jest gatunkiem inwazyjnym, w miejscach pojawienia się wykazującym silną ekspansywność. Zagraża rodzimym gatunkom raków poprzez przenoszenie dżumy raczej oraz konkurencję o siedlisko. Cechuje się również bardzo dużą plastycznością ekologiczną, która pozwala mu adaptować się do różnego rodzaju siedlisk wodnych, a także wysoką tolerancją na niekorzystne czynniki środowiskowe (natlenienie, zasolenie). Raki luizjańskie są gatunkiem ziemno-wodnym, dzięki czemu łatwo się rozprzestrzeniają, zajmując nowe zbiorniki. Wszystko to powoduje, że są one bardzo trudne do całkowitej eliminacji" - informują urzędnicy

W przypadku stwierdzenia obecności raka luizjańskiego w środowisku przyrodniczym podejmuje się działania zaradcze oparte na jego kontroli, izolacji i eliminacji. W tym celu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą o gatunkach obcych, wybrał wykonawcę działań zaradczych - Rafała Maciaszka („Łowca Obcych”), który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tego typu zadań i to on właśnie prowadzi odłowy raków luizjańskich na Stawie Dąbskim.