W piątek pierwszy koncert z publicznością od czasu pandemii!

Choć początkowo koncerty w ramach cyklu "#studiowsieci" miały się odbywać w pustym klubie bez publiczności, szefostwo Studia po zapoznaniu się nowymi wytycznymi rządu dotyczącymi pandemii, postanowiło w tym tygodniu zaprosić jednak widzów w swe podwoje.

- W związku ze znoszeniem ograniczeń i spełnieniem wszystkich wytycznych dotyczących organizacji imprez w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, chcemy umożliwić widzom uczestnictwo w koncercie rapera Meek, Oh Why? Przygotowaliśmy niewielką pulę biletów, aby widzowie mogli zobaczyć swoich ulubionych artystów na żywo - nie tylko w ekranie komputera. Dodatkową niespodzianką jaką przygotował Meek, Oh Why? - a którą zdradził na Facebooku i Instagramie - będzie bowiem gościnny występ Sarsy - zapowiada Paweł Szupiluk.