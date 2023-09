W Nowej Hucie stawiają na młodzież. Teatralny Instytut Młodych Teatru Ludowego już działa

Trwający od 2018 roku projekt rewitalizacji budynku Sceny Stolarnia zakończony. Trzy sceny teatralne, pracownie, sale edukacyjne, pokoje gościnne, strefa rekreacji i magazyny a wszystko to ubrane w nowoczesną bryłę w najbliższy weekend powita pierwszych gości.

Budynek zmienił się także na zewnątrz, dobudowane zostało dodatkowe skrzydło z przeszkloną klatką schodową. Projekt zakładał nową aranżację przestrzeni, a z oryginalnego układu zostały tylko stropy. Nowa przestrzeń Teatru Ludowego ma do dyspozycji ponad 2 144 m kw., dostosowanych również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Całość kosztowała ponad 31 mln zł, z czego 26 mln. to kwota, którą na Teatralny Instytut Młodych przeznaczyła gmina Kraków.

- Teatralny Instytut Młodych to nie tylko nowe miejsce, to również ucieleśnienie myśli, którą od dawna mieliśmy - stworzenia przestrzeni przeznaczonej dla młodych widzów. Takiego miejsca dotąd w Krakowie brakowało – mówi Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego. - To miejsce, któremu ma patronować młodość: dla młodego widza, także młodego duchem, poszukującego młodych, świeżych rozwiązań, ale też dla młodych twórców. TIM to przestrzeń dla eksperymentów.