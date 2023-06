W Krakowie zamiast skweru jest parking? Urzędnicy wyjaśniają sytuację z ulicy Kościuszki

Przedstawicielka Wodociągów informuje również, że wspomniane nieruchomości przez wiele lat nie był użytkowane, a także w znacznym stopniu były zarośnięte krzakami, trawą i chwastami, a także zdegradowane i właśnie w takim stanie przejęte przez Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. Od października 2019 r. do marca 2020 r. Spółka jako dzierżawca tego terenu, na własny koszt uporządkowała teren.

- Teren wokół budynku został zagospodarowany pod miejsca postojowe przeznaczone dla samochodów pracowników Spółki, w szczególności Działu Projektów, jak również dla klientów przyjeżdżających do Działu Projektów w celu podpisywania umów, przedłożenia lub odbioru stosownych dokumentów, w tym mieszkańców miasta Krakowa załatwiających formalności związane z budową przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych - dodaje Kupnicka.

Ulica Tadeusza Kościuszki w Krakowie woła już o pomstę do nieba. Stan nawierzchni i torowiska pozostawia wiele do życzenia, a kierowcy samochodów każdego dnia odbijają się tam od ogromnych dziur.…

- Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w 2018 roku utworzyły i udostępniły lokalnej społeczności park kieszonkowy. Ta spokojna, zielona, przyjazna przestrzeń znajduje się na tyłach Centrum Obsługi Mieszkańców Wodociągów Miasta Krakowa S.A. przy ul. Senatorskiej 9, ok. 200 metrów od działki przy ul. Kościuszki - dodaje Kupnicka.

Plan miejscowy "Półwsie Zwierzynieckie"

Do sprawy odniósł się również krakowski magistrat, który poinformował nas, że 17 maja br. na sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie planu miejscowego "Półwsie Zwierzynieckie", a także czytanie i głosowanie nad projektem uchwały odnośnie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag złożonych do projektu planu. Dla tego projektu został wyznaczony ostateczny termin zgłaszania poprawek przez radnych do 30 czerwca br. Na sesji 5 lipca 2023 r. spodziewane jest drugie czytanie ws. uchwały.