W Krakowie ruszył dziś proces Jacek Majchrowski vs Jan Śpiewak. Aktywista miał publicznie znieważyć profesora Bartosz Dybała

Przed krakowskim sądem ruszył dziś proces, w którym prof. Jacek Majchrowski oskarża warszawskiego aktywistę Jana Śpiewaka o publiczne znieważenie. Chodzi o film, w którym Śpiewak przypomniał bulwersujące sytuacje i doniesienia dziennikarskie z minionych lat o Krakowie pod rządami Majchrowskiego, które m.in. opisywały "Gazeta Krakowska" oraz "Dziennik Polski". - Jacek Majchrowski nie podważył żadnego faktu, który był w filmie. Jedyne, do czego ma pretensje, to do opinii, które wyraziłem. To nie jest proces Jana Śpiewaka, to proces Jacka Majchrowskiego i jego 20-letnich rządów w Krakowie - podkreślał dziś przed budynkiem sądu Jan Śpiewak. Proces toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Media nie zostały wpuszczone na salę rozpraw. Jawności procesu domagał się Jan Śpiewak, ale nie zgodził się na to Jacek Majchrowski.