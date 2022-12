W Krakowie otwarto nową halę sportową. To wyjątkowy obiekt Piotr Tymczak

W poniedziałek, 19 grudnia, w świątecznym prezencie swoją halę otrzymała społeczność znajdującej się przy ul. Lipińskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (Dzielnica VIII Dębniki), do której uczęszcza blisko 800 uczniów.

„Pędem do hali” to jeden z elementów prowadzonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie programu „Budujemy Sportowy Kraków”. W latach 2015-2022 ZIS zrealizował 12 inwestycji halowych. W poniedziałek, 19 grudnia, w świątecznym prezencie swoją halę otrzymała społeczność znajdującej się przy ul. Lipińskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (Dzielnica VIII Dębniki), do której uczęszcza blisko 800 uczniów.