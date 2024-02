W Krakowie może brakować nawet 100 tys. mieszkań. Czy miasto mogą uratować tzw. zintegrowane plany inwestycyjne?

- Uważam, że choć ZPI jest czymś podobnym do "Lex deweloper" to ich idea jest zupełnie inna. Tak jak na Podhalu się nie przyjęło prawo budowalne, tak w Krakowie lex deweloper i ja uważam, że dobrze, ponieważ to była tylko proteza stworzona po to, żeby powstawały mieszkania plus. Natomiast inwestorzy mogli oczywiście to wykorzystać do swoich inwestycji, bo otworzyła się taka furtka, ale nie było tam żadnych bezpieczników. Konsultacji społecznych w lexie nie było. Cała odpowiedzialność była na radnych i prezydencie. Ponadto nie było niczego z tych rzeczy, które pojawiły się w ZPI, czyli umowy urbanistycznej, gdzie inwestorzy nie musieli się do niczego zobowiązywać, a my jako gmina mieliśmy tylko obowiązek rozpatrzyć wniosek w tę czy inną stronę. Zgadzam się co do tego, że zagrożeń wobec ZPI jest bardzo dużo, natomiast widzę tu dużą szansę, ponieważ jest to mocniej zakotwiczone w ustawach, rozporządzeniach. Ta odpowiedzialność nie spoczywa tylko na jednej stronie- mówił Łukasz Maślona, radny miasta Krakowa.