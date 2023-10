W Krakowie mamy wyspę, w Nowej Hucie. Co się tam znajduje Piotr Rąpalski

Kraków. Stopień wodny Przewóz składa się z jazu piętrzącego, elektrowni wodnej przepływowej, przepławki i oddzielnej śluzy wodnej. Jaz posiada 4 przęsła o świetle 20 m, które zamykane są zasuwami płaskimi z klapą lodową. Każdy filar oraz przyczółek posiada budkę sterowniczą z mechanizmami zasuw. Siłownia wodna przylega bezpośrednio do filaru przepławkowego, którym zakończony jest prawy brzeg jazu. Obecnie elektrownia Przewóz jest jedną z sześciu elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów. Szymon Korta

We wschodnich regionach Nowej Huty, gdzie rzeka Wisła oddziela Kujawy i miejscowość Brzegi... Kraków ma swoją wyspę. To tam funkcjonuje śluza Przewóz. To wąskie gardło na Wiśle, które stanowi tamę dla swobodnej żeglugi po królowej rzek w regionie małopolskim. Choć śluza/zapora łączy wyspę ze... stałym lądem to jednak patrząc okiem drona można pokusić się o porównanie tej części Krakowa do Mazur. Zobaczcie sami!