W Krakowie brakuje 250 mln zł na komunikację zbiorową. Jak uniknąć cięć w kursach tramwajów i autobusów?

Kwestią braku pieniędzy na komunikację zajęła się Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa podczas posiedzenia we wtorek 26 września.

- Brak pieniędzy na komunikację, to nie jest jedyny problem, z którym miasto musi się uporać. Brakuje też na edukację, o czym będziemy rozmawiać na kolejnym posiedzeniu komisji. Nawet jeśli znajdą się pieniądze zaoszczędzone na inwestycjach w kwocie 150-200 mln zł, to może jeszcze brakować ok. 200 mln zł. Dowiedzieliśmy się, że rozwiązaniem może być zaciągnięcie przez miasto pożyczki. Nie byłoby takiej potrzeby albo byłaby dużo mniejsza, gdyby miasto dostało zapowiadaną refundację z podatku PIT. To miało być ok. 250 mln zł, a ostatecznie Kraków otrzymał decyzję, że dostanie 140 mln zł, czyli brakuje ok. 110 mln zł - wylicza Andrzej Hawranek (PO), przewodniczący Komisji Budżetowej.