W kościele Bernardynów powstaje największa ruchoma szopka w Krakowie [ZDJĘCIA] Wojciech Matusik

Od połowy listopada w kościele ojców Bernardynów, u stóp Wawelu, budowana jest ruchoma szopka. Na 10 m2 trzej bracia Bernardyni układają ponad 100 różnych ruchomych i statycznych figurek które są elementem największej i najbardziej popularnej ruchomej szopki w Krakowskich kościołach odwiedzanych w okresie Bożego Narodzenia. Szopka jest niepowtarzalna, co roku jej elementy układane są inaczej, a do tego co roku dochodzą do niej nowe (domki, figurki, itp.), fundowane nawet przez osoby świeckie. Niezmienna jest malowana w 1967 roku w Zabrzu 15-metrowa panorama rozpostarta nad szopką. Mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w jednym z etapów budowy tego dzieła. Zapraszamy do galerii.