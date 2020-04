W klasztorze w Mogile liczą wiernych za pomocą "humanometru"

Pomysłodawcą liczydła był brat Stefan, a zbudował go brat Stanisław. Urządzenie jest proste - to długa deska na końcach której przymocowany jest sznurek. To właśnie na niego nawleczone są koraliki. Każdy z nich to jeden wierny wchodzący do świątyni. Koraliki przesuwa brat, który obsługuje urządzenie.

– Przez cały dzień humanometr pokazywał ile dokładnie osób przebywa w kościele. Dzięki temu za osobę, która wyszła można było wypuścić do środka kolejną. To szczególnie ważne pomiędzy mszami – mówi o. Wincenty Zakrzewski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Mogile i rzecznik opactwa cystersów.

Proboszcz podkreśla, że urządzenie to autorski wynalazek braci. - Początkowo planowałem kupno elektronicznego liczydła, ale po tym jak okazało się, że trzeba na nie czekać aż 3 tygodnie, jeden z braci wpadł na pomysł stworzenia naszego liczydła - mówi o. Wincenty Zakrzewski.