W gnieździe przy ul. Klasztornej w Nowej Hucie pojawiły się dwa młode bociany Marcin Banasik

- Bociany gniazdujące na terenie Krakowa to rzadkość. My mamy gniazdo bocianów. Znajduje się przy ul. Klasztornej. Kilka dni temu zrobiłem fotkę i na zbliżeniu widać już całkiem spore dwa młode. Jak ktoś będzie w pobliżu warto spojrzeć do góry jak się mają maluchy - mówi Andrzej Chwierut, autor zdjęć, członek Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.