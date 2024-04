Razem dla środowiska. Weź udział w naszym konkursie promującym Gospodarkę Obiegu Zamkniętego! Akcja specjalna GOZ

Czy elementy gospodarki obiegu zamkniętego opłaca się wprowadzać do swojej firmy oraz produkować wyroby solidne, trwałe i długowieczne? Czy warto dawać odpadom drugie życie? Organizujemy konkurs promujący ideę gospodarowania w obiegu zamkniętym. GOZ - bo o nim mowa - to nic innego jak model produkcji i konsumpcji polegający na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu surowców, materiałów oraz produktów tak długo jak to możliwe. Dzięki temu mogą one wciąż pozostawać w gospodarce i wydłuża się ich cykl życia. Tym samym ogranicza się wytwarzanie odpadów do absolutnego minimum.