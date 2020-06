W 8 minut z Bronowic do centrum Krakowa, czyli są dobre informacje dla podróżujących koleją

Bardzo szybka podróż

Do nowego przystanku w Bronowicach będzie można dostać się nie tylko od strony ul. Armii Krajowej, ale też m.in. od strony ul. Radzikowskiego. Co ważne, dojazd pociągiem do centrum Krakowa, czyli do Dworca Kraków Główny, ma zajmować zaledwie 8 minut, a na lotnisko tylko 10 minut.

- Kolej zapewni bezkonkurencyjną ofertę komunikacyjną dla mieszkańców Krakowa - przekonują pracownicy PKP PLK.

W ciągu doby na przystanku w Bronowicach na razie będzie zatrzymywało sie ok. 90 pociągów. - Od lipca będzie to już 131 pociągów. Obecnie na przystanku trwają odbiory i prace porządkowe. Sprawdzane są wszystkie elementy nowego obiektu. - zaznacza Piotr Hamarnik.

Powrót do Zakopanego

Osoby podróżujące pociągami powinny pamiętać, że od niedzieli (14 czerwca), czyli w tym samym dniu, gdy zostanie otwarty przystanek w krakowskich Bronowicach, zmienią się rozkłady jazdy kolei w całej Polsce. Zmienią się nie tylko godziny odjazdów i przyjazdów.